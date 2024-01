Zjechała z chodnika na jezdnię. 15-latka na hulajnodze potrącona

Według rzeczniczki, zbliżając się do skrzyżowania, dziewczynka "wjechała bezpośrednio z chodnika na przejście dla pieszych, wprost pod skręcający samochód". - Z obrażeniami ciała 15-latka przewieziona została do szpitala w Ciechanowie - przekazała asp. szt. Pawłowska.

"Hulajnoga elektryczna nie jest zabawką"

Do kierowania hulajnogą elektryczną przez osoby w wieku od 10 lat do 18 lat wymagane jest posiadanie tych samych uprawnień, co w przypadku kierowania rowerem, czyli karty rowerowej lub prawa jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Dla osób, które ukończyły 18 lat, dokument taki nie jest wymagany.