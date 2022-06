Narkotyki ukrywali w skrytkach zakopanych w ziemi. 15 osób zatrzymanych

Policjanci weszli na teren kilkunastu posesji w podwarszawskich miejscowościach, gdzie zatrzymali 15 osób podejrzanych o wprowadzenie do obrotu 174 kilogramów narkotyków oraz 450 tabletek ecstasy. Siedem osób trafiło do aresztu.

Rzecznik Komendy Stołecznej Policji Sylwester Marczak poinformował, że do rozbicia dużej grupy podejrzanej o handel środkami odurzającymi doszło kilka dni temu na terenie powiatu nowodworskiego. Byłą to wspólna akcja funkcjonariuszy wydziału do walki z przestępczością narkotykową KSP oraz Prokuratury Krajowej w Warszawie.