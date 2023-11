Narkotyki przemycali w kapsułkach do prania. Międzynarodowy gang rozbity

Rozbito grupę przemycającą z Hiszpanii do Polski hurtowe ilości narkotyków. Policjanci zatrzymali trzy transporty, przejęli 69 kilogramów marihuany, a także amfetaminę, kokainę i mefedron. W lokalach gangu odnaleźli także 3,8 miliona złotych w gotówce i broń.

Przemyt z Hiszpanii do Polski, korzytali z legalnych transportów

Śledczy ustalili, że grupa wyspecjalizowała się w przemytach hurtowych ilości marihuany z Hiszpanii do Polski. Według policjantów narkotyki przemycane były na naczepach samochodów ciężarowych, należących do firm transportowych, przewożących legalny towar.

"Na początku 2023 roku na Dolnym Śląsku wewnątrz oryginalnie zapakowanych palet z kapsułkami do prania ukryta była marihuana. Wówczas to policjanci CBŚP, przy wsparciu funkcjonariuszy Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu przejęli ponad 60 kilogramów marihuany, zatrzymując dwóch mężczyzn, których aresztowano" - poinformowała Jurkiewicz.