Zadeklarowali transport tafli szkła. Ciężarówką jechały miliony papierosów

Gang akcyzowy rozbity - informuje Centralne Biuro Śledcze Policji. Funkcjonariusze zatrzymali osiem osób, przejęli urządzenia do mielenia, tytoniu i prawie 10 milionów sztuk papierosów bez akcyzy. Ośmiu członkom zorganizowanej grupy przestępczej śledczy postawili już zarzuty.

Funkcjonariusze CBŚP, KAS i KMP w Skierniewicach, pod nadzorem lubelskiego pionu PZ Prokuratury Krajowej rozbili gang akcyzowy, zatrzymując 8 podejrzanych i przejmując urządzenia służące do mielenia, cięcia i rozdrabniania tytoniu oraz blisko 10 mln szt. papierosów bez polskich znaków akcyzy. Członkom zorganizowanej grupy przestępczej śledczy zarzucają przemyt łącznie około 39 mln papierosów wartych niemalże 29 mln zł. Straty Skarbu Państwa z tytułu nieopłaconych podatków oszacowano na ponad 45 mln zł.

Zatrzymanie na trasie szybkiego ruchu

"Na trasie szybkiego ruchu S8 w okolicach Kierzna i Niwiska funkcjonariusze zatrzymali do kontroli dwa samochody ciężarowe, które zgodnie z dokumentacją miały przewozić tafle szkła do Francji. Zamiast deklarowanego towaru na naczepach samochodów przewożone było 9,9 mln szt. papierosów (495 tys. paczek), wartych ponad 7,5 mln zł" - informuje w komunikacie CBŚP.

Kolejną akcję zorganizowano na prywatnej posesji w powiecie żyrardowskim. "Funkcjonariusze zabezpieczyli blisko 31 tys. sztuk papierosów różnych marek, tytoń, urządzenia służące do mielenia, cięcia i rozdrabniania tytoniu, a także blisko 87 tys. szt. tabletek z nazwą bardzo silnego środka przeciwbólowego" - przekazuje CBŚP. Na innej posesji w Żyrardowie znaleziono 4,2 tysiąca nielegalnych papierosów, tytoń i maszyny służące do mielenia go, cięcia oraz rozdrabniania.