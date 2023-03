Przyciskał do ławki i krzyczał, bo uczeń "odmówił pokolorowania obrazka". Akt oskarżenia wobec księdza

"W toku śledztwa ustalono, że w dniu 9 grudnia 2022r. ksiądz Rafał K. prowadził lekcję religii w jednej z klas w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym [...]. Katecheta prowadził rozmowę z uczniami na tematy religijne. Przekazał uczniom obrazek z figurą Jezusa i polecił pokolorować. W zamian uczniowie mieli otrzymać słodycze. Obrazek taki otrzymał również uczeń [...] Chłopiec odmówił pokolorowania obrazka. Stwierdził, że Bóg nie istnieje, a on nie wierzy w Boga. Używał przy tym słów wulgarnych. Ksiądz zareagował agresywnie. Użył wobec ucznia siły fizycznej, przycisnął głowę chłopca do blatu ławki, wykręcał mu ręce, przycisnął przedramieniem jego szyję, uderzył kolanem w brzuch" - czytamy w komunikacie Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce.

Jak podano dalej, w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy pozwolił przedstawić mężczyźnie zarzut naruszenia nietykalności cielesnej ucznia. "Ksiądz nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień" - poinformowała prokuratura. I przypomniała, że "za przestępstwo naruszenia nietykalności cielesnej grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku".

Bulwersujące nagranie z lekcji religii

Na wideo, nakręconym podczas lekcji, słyszymy: - Przeproś - mówi ksiądz do jednego z uczniów, jednocześnie przyciskając go do szkolnej ławki. - Nie przeproszę - odpowiada uczeń. - Przeproś Pana Boga - rzuca dalej ksiądz, wykręcając chłopcu ręce. - Nigdy - odpiera nastolatek. Wówczas ksiądz oznajmia: idziemy do pani dyrektor. Na tym wideo się kończy.