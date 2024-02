W nocy płonął dom, strażakom pracę utrudniał silny wiatr

Przeszkodą silny wiatr

Strażak opisał także przebieg akcji gaśniczej. - Działań nie ułatwiały specyficzne warunki atmosferyczne, wiał silny wiatr. Wymagało to od strażaków ostrożności. Mimo to pożar udało się szybko opanować i go ugasić. Powierzchnia pożaru to około 50-70 metrów kwadratowych. Na wysokości poddasza i dachu musieliśmy prowadzić prace rozbiórkowe – powiedział Kroć.