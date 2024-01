Wolontariusze WOŚP pojadą bezpłatnie pociągami Kolei Mazowieckich

Koleje Mazowieckie zostały oficjalnym przewoźnikiem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wolontariusze WOŚP podczas 32. Finału będą mogli bezpłatnie podróżować pociągami KM. Gwarantuje to identyfikator wolontariusza.

- Koleje Mazowieckie od lat wspierają inicjatywę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Styczniowe Finały stały się wydarzeniem integrującym Polaków nie tylko w skali kraju, ale również na całym świecie. Dla wielu takie akcje są inspiracją na cały rok i dlatego zdecydowaliśmy się dołączyć do 32. Finału WOŚP. Umożliwiamy wolontariuszom nieodpłatne przejazdy pociągami KM. Ponadto wystawiamy 20 unikatowych aukcji. Mam nadzieję, że podjęte działania przyczynią się do świetnego wyniku 32. Finału WOŚP – powiedział prezes zarządu Kolei Mazowieckich Robert Stępień.

Podczas 32. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w niedzielę, 28 stycznia we wszystkich pociągach uruchamianych przez KM, kwestionującym wolontariuszom przysługiwać będą nieodpłatne przejazdy.

Trening siłowy z mistrzem Polski w trójboju siłowym

Podczas godzinnego spotkania Piotr świderski zadba o formę zwycięscy licytacji, podpowie jak dbać o zdrowie i osiągać sukcesy na siłowni. W czasie treningu nie zabraknie również rozmów o kolei, a także o tym, jak to jest prowadzić pociągi KM. "Kolejarzom nie brakuje siły… również tej do pomagania. Jeśli cenisz zdrowy tryb życia, to ta licytacja jest dla Ciebie!" - zapraszają Koleje Mazowieckie.