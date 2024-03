W podwarszawskich Jankach kierowca bmw wjechał do przydrożnego rowu. Jak dowiedział się nasz reporter, samochodem podróżowały dwie osoby, obie pijane. Policjanci skonfiskowali luksusowy samochód.

W nocy między sklepem Ikea a centrum handlowym Janki kierowca bmw wjechał do rowu.

Na miejscu interweniowały służby. - Policjanci zatrzymali dwie pijane osoby. Żadna z nich nie przyznała się do prowadzenia - dowiedział się Artur Węgrzynowicz, reporter tvnwarszawa.pl.

Jak dodał, policjanci, działając na podstawie nowych przepisów, dokonali konfiskaty tego samochodu. - Takie bmw w zależności od rocznika i wyposażenia wyceniane jest od 160 tysięcy złotych do nawet 400 tysięcy złotych, jeśli auto jest z około 2020 roku - powiedział reporter.

Luksusowym bmw wjechali do rowu | Artur Węrzynowicz/tvnwarszawa.pl

Kiedy policja może skonfiskować samochód?

14 marca weszły w życie przepisy umożliwiające konfiskatę aut m.in. nietrzeźwym kierowcom. Zgodnie z nimi samochód straci każdy nietrzeźwy kierowca, który będzie miał co najmniej 1,5 promila alkoholu we krwi, niezależnie od tego, czy spowodował wypadek drogowy. Przepadek auta ma być stosowany także wtedy, gdy kierowca spowodowuje wypadek przy zawartości powyżej promila alkoholu we krwi lub w sytuacji recydywy