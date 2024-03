Samochód w rowie, w środku dwóch pijanych. Drogie auto na policyjnym parkingu

We wtorek wieczorem między sklepem Ikea a centrum handlowym Janki kierowca bmw wjechał do rowu.

Policja: wydmuchał około promila

Policjanci zgłoszenie o zdarzeniu otrzymali we wtorek o godzinie 19.40. - Kierowca bmw 7 doprowadził do zdarzenia w ruchu drogowym, poprzez niezachowanie należytej ostrożności zjechał do przydrożnego rowu melioracyjnego. Policjanci zatrzymali jedną osobę, to 47-letni mieszkaniec Warszawy. Został on przebadany na zawartość alkoholu. Badanie alkometrem wykazało około promila alkoholu. Została mu pobrana krew do badań - poinformowała asp. szt. Monika Orlik z Komendy Rejonowej Policji w Pruszkowie.