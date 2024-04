Zatrzymali go dzięki reakcji świadków, wydmuchał prawie pięć promili

We wtorek, 9 kwietnia, około godziny 9:30 policjanci z Grójca dostali zgłoszenie o nietrzeźwym kierowcy. Był widziany w jednej z miejscowości w gminie Błędów. Świadków zaniepokoił sposób jazdy kierującego volvo.

We wskazane miejsce pojechali policjanci z Posterunku Policji w Mogielnicy. W Śmiechówku zauważyli opisany pojazd i zatrzymali go do kontroli.