Gra w tenisa z wojewodą do wylicytowania na aukcji WOŚP

Wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski przekazał na aukcję 32. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zaproszenie do wspólnej gry w tenisa. "Jako wielki fan tenisa zapraszam do udziału" - napisał.

W licytacji mogą wziąć udział wszyscy, którzy mają ochotę zagrać z wojewodą.

"Zagrajmy razem na rzecz diagnostyki i leczenia chorób płuc u dzieci i dorosłych, bo właśnie taki jest cel 32. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Do tej pory tylko kwestowałem, jako wielki fan tenisa zapraszam tym razem do udziału w aukcji i wylicytowania wspólnej gry. Do zobaczenia na korcie" – przekazał wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski.

Link do licytacji znajduje się tutaj. Zaprosił, także do wpłacenia pieniędzy do e-skarbonki wojewody.

Tegorocznym hasłem "Płuca po pandemii"

W tym roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy odbywa się pod hasłem "Płuca po pandemii". Finał dedykowany będzie zakupowi sprzętu do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc po pandemii dla dzieci i dorosłych.

32. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się 28 stycznia. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na zakup sprzętu medycznego dla 15 oddziałów pulmonologicznych dla dzieci i 49 oddziałów pulmonologicznych dla dorosłych. Fundacja planuje zakup m.in. urządzeń służących do diagnostyki obrazowej, rezonansów magnetycznych, aparatów ultrasonograficznych, polisomnografów, przenośnych spirometrów, systemów do badań bronchoskopowej, sprzętu do rehabilitacji pulmonologicznej i torakochirurgii.

Dwa miliardy złotych w ciągu 31 Finałów

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra od 1993 roku. Od 31 lat Fundacja WOŚP dzięki jednodniowym zbiórkom publicznym - czyli Finałom - wspiera polski system opieki medycznej: kupuje najnowocześniejszy sprzęt medyczny dla szpitali, prowadzi osiem ogólnopolskich programów medycznych, realizuje program edukacyjny oraz promuje zdrowy tryb życia i działania profilaktyczne. W ciągu 31 Finałów WOŚP zebrała blisko 2 miliardy złotych, które przeznaczono na zakup 71,5 tysiąca najróżniejszego sprzętu medycznego. Podczas większości Finałów Orkiestra grała, aby poprawić jakość opieki medycznej dla dzieci. Ale nie tylko, Fundacja między innymi w ubiegłym roku grała na rzecz osób dorosłych. W styczniu 2023 roku udało się zebrać 243 259 387,25 zł na walkę z sepsą. W tym roku około 120 tysięcy wolontariuszy w ponad 1600 sztabach zbiera pieniądze do tradycyjnych tekturowych puszek, a w internecie odbywają się setki internetowych zbiórek i aukcji na rzecz WOŚP.

Autor:mg

Źródło: PAP, tvnwarszawa.pl