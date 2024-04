W środku nocy ktoś wtargnął do domu 28-latka i uderzył go kijem bejsbolowym w głowę. Poszkodowany trafił do szpitala. Okazało się, że agresorem był jego rówieśnik.

W miniony wtorek 8 kwietnia, policjanci z Ciechanowa około godziny 1.30 otrzymali zgłoszenie o wtargnięciu do domu. Z relacji 28-letniego zgłaszającego wynikało, że do zdarzenia doszło w czasie gdy on spał, a następnie uderzył go kijem bejsbolowym w głowę.

"Napastnik oddalił się jednak przed przybyciem funkcjonariuszy. Pokrzywdzony z obrażeniami ciała trafił do szpitala" - przekazała w komunikacie aspirant Magda Zarembska z Komedy Powiatowej Policji w Ciechanowie.

Miał konflikt z rówieśnikiem

Policjanci przesłuchali świadków tego zdarzenia, przeprowadzili oględziny miejsca. Tego samego dnia zatrzymali 28-letniego mieszkańca powiatu ciechanowskiego. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu.

Jak podali policjanci, zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 28-latkowi zarzutu uszkodzenia ciała. - Mężczyzna przyznał się do zarzucanego mu czynu. Swoje zachowanie tłumaczył konfliktem z rówieśnikiem - dodała Zarembska.

W czwartek, 11 kwietnia, decyzją prokuratora został on objęty policyjnym dozorem. Ma też zakaz kontaktowania i zbliżania się do pokrzywdzonego. Za popełnione przestępstwo 28-latkowi grozi do 5 lat pozbawienia wolności.

