Pociągiem na majówkę. Koleje Mazowieckie przedłużą obowiązywanie biletu wycieczkowego

Koleje Mazowieckie w majówkę zachęcają do podróży pociągami. Przewoźnik wydłuża okres obowiązywania biletu wycieczkowego. Oferta będzie ważna od 28 kwietnia do 3 maja. Na takim bilecie można przejechać nawet 200 kilometrów. Ważny jest on jeden dzień.

Koleje Mazowieckie zachęcają by w majówkę, w podróż, wybrać się pociągiem. - Na majówkę przewoźnik wydłuży okres obowiązywania oferty. Będzie ważna aż sześć dni - od piątku, 28 kwietnia od godziny 18, do środy, 3 maja do godziny 24 - przekazała w komunikacie Donata Nowakowska, rzeczniczka prasowa Kolei Mazowieckich.

W ramach majówki mazowiecki przewoźnik zachęca również do udziału w akcjach "Koleją do Natury", a także "Koleją do Kultury". - Dzięki tym inicjatywom podróżni mogą odkrywać walory historyczne oraz przyrodnicze regionu określanego mianem "serca Polski". Z biletem KM wiele instytucji kultury oferuje atrakcyjne zniżki na wejściówki - podkreśliła rzeczniczka.

Majówka to również doskonały czas na wycieczki rowerowe, czy też podróż z czworonożnym przyjacielem. Koleje Mazowieckie przypominają, że w pociągach przez cały rok można nieodpłatnie przewieźć np. psa lub rower.

Podróż do 200 kilometrów

Tradycyjnie bilet wycieczkowy obowiązuje w każdy piątek lub dzień poprzedzający dni wolne oraz w sobotę i niedzielę. Jest ważny także w każdy dzień ustawowo przyjęty jako dzień wolny od pracy oraz w dni określone przez Koleje Mazowieckie.

Na podstawie biletu wycieczkowego można odbyć przejazd pociągiem Kolei Mazowieckich w relacji do 200 kilometrów. Uprawnienie do korzystania z biletów wycieczkowych nie dotyczy jednak przejazdów w I strefie KM i nie łączy się z innymi ofertami przewoźnika.

Cena biletu jest zależna od długości trasy. - Najtańszy (do 5 kilometrów) kosztuje 3,20 zł, a na najdłuższe połączenie (od 180 do 200 kilometrów) można kupić bilet za 32,90 zł. Podróżni mogą skorzystać z oferty na przejazd w jedną stronę lub "tam i z powrotem". W przypadku powrotu ważne jest, aby odbywał się on tą samą trasą. Termin obowiązywania biletu wycieczkowego wynosi jeden dzień - wyjaśniła w komunikacie Nowakowska. Jak dodała taka podróż musi być ukończona do godziny 24.00 w ramach ważności biletu.

