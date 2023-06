Bilet wycieczkowy przedłużony. Będzie obowiązywał przez cały długi weekend

Koleje Mazowieckie przedłużają obowiązywanie biletu wycieczkowego. Oznacza to, że z oferty będzie można skorzystać od środy 7 czerwca od godziny 18:00 do niedzieli 11 czerwca do 24:00. Każdy taki bilet jest ważny jeden dzień.

Koleje Mazowieckie przedłużają ofertę biletu wycieczkowego, traktując piątek, 9 czerwca, jako dzień wolny od pracy. - Wyjazdy w okresie rozpoczynającym się od święta Bożego Ciała stanowią dla wielu osób przedsmak wakacyjnych podróży - tłumaczą Koleje Mazowieckie w komunikacie.

Jak wskazują Koleje Mazowieckie podczas długiego weekendu czerwcowego wiele osób wybiera aktywny wypoczynek w otoczeniu przyrody. Z tego względu spółka KM zachęca do odwiedzenia terenów należących do Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, z którym współpracuje w ramach akcji "Koleją do Natury".

200 kilometrów na jednym bilecie

Na podstawie biletu wycieczkowego można odbyć przejazd pociągiem KM w relacji do 200 kilometrów. - Należy jednak pamiętać, że uprawnienie do korzystania z biletów wycieczkowych nie dotyczy przejazdów w I strefie KM i nie łączy się z innymi ofertami. Termin ważności biletu, niezależnie od odległości, wynosi 1 dzień - przypominają Koleje Mazowieckie. Taka podróż musi być ukończona do godziny 24.00 w ramach ważności biletu.

Cena biletu jest zależna od długości trasy. Najtańszy, na którym przejazd nie może przekroczyć 5 kilometrów kosztuje 3,20 zł, a na najdłuższe połączenie - od 180 do 200 kilometrów - cena biletu to 32,90 zł. Można kupić bilet na przejazd w jedną stronę lub "tam i z powrotem". W przypadku tego drugiego biletu powrót musi odbywać się tą samą trasą.

Tradycyjnie bilet wycieczkowy obowiązuje w każdy piątek lub dzień poprzedzający dni wolne oraz w sobotę i niedzielę. Jest ważny także w każdy dzień ustawowo przyjęty jako dzień wolny od pracy oraz w dni określone przez Koleje Mazowieckie

Autor:mg

Źródło: tvnwarszawa.pl