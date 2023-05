"Babcia" kończy 60 lat i wciąż wozi pasażerów

Na tory wyjechała 9 maja 1963 roku. Najpierw przemierzała południowe regiony kraju, potem przejęła pasażerów z Mazowsza. Przez kolejarzy jest nazywana "Babcią". To najstarszy, czynny pociąg elektryczny w Polsce.

Sześć dekad temu, dokładnie 9 maja 1963 roku wyjechał z fabryki PaFaWag we Wrocławiu elektryczny pociąg EN57-038. Trafiła do Krakowa, a następnie przemierzał południowe regiony naszego kraju. Jeździł między innymi w Tarnowie, Nowym Sączu i Suchej Beskidzkiej. W sierpniu 2003 roku rozpoczął się okres mazowiecki. Do tej pory "Babcia" wozi pasażerów Kolei Mazowieckich.