Kilkadziesiąt wypadków na drogach Mazowsza. Policyjne statystyki z ostatnich pięciu dni 

Funkcjonariusze podają pierwsze statystyki z mazowieckich dróg. Zapewniają również: - Policjanci we wzmocnionym składzie będę monitorować mazowieckie drogi do końca tygodnia, bo wtedy także spodziewane są powroty z majowego wypoczynku.

Od piątku do środy na drogach województwa mazowieckiego doszło do 27 wypadków, w których rannych zostały 32 osoby, a jedna zginęła - poinformował w środę Marcin Sawicki z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu. Policja apeluje o rozsądek i ostrożność na drogach.

Jedna ofiara śmiertelna to mężczyzna, który 1 maja wieczorem na obwodnicy Radomia został potrącony przez kierującego seatem 19-latka. Według wstępnych ustaleń policji mężczyzna leżał na jezdni. Kierowca seata był trzeźwy.

Kilkudziesięciu nietrzeźwych kierowców

Policja apeluje do kierowców, aby odpowiednio zaplanowali powrót z długiego weekendu, tak aby nie musieli się spieszyć, i mieli czas na krótki odpoczynek w trakcie podróży. - Prosimy także pasażerów, by zwracali uwagę kierowcy na styl jego jazdy. Jeżeli wykonuje niebezpieczne manewry, przekracza prędkość, pasażer powinien go upomnie" – powiedział Sawicki.