Kronikarz powstania listopadowego spocznie na Powązkach. Trumna ze szczątkami przyleciała z Francji

Trumna ze szczątkami Maurycego Mochnackiego, działacza emigracyjnego, pisarza, uczestnika i kronikarza powstania listopadowego została w sobotę sprowadzona do Polski. Samolot z lotniska Le Bourget we Francji wylądował przed południem na Okęciu, gdzie odbędzie się uroczystość z udziałem władz państwowych. Mochnacki zostanie pochowany na warszawskich Powązkach.

Uroczystości sprowadzenia szczątków Maurycego Mochnackiego z Francji do Polski rozpoczęły się w piątek we francuskim Auxerre. W ostatniej drodze do ojczyzny towarzyszą mu żołnierze oraz delegacja z Polski, na czele z pełnomocnikiem rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą Janem Dziedziczakiem, a także przedstawiciele mera Auxerre, miasta, w którym Mochnacki zmarł i został pochowany. W planie piątkowych uroczystości były wizyta na cmentarzu Saint-Amâtre w Auxerre oraz msza święta w kościele św. Genowefy w Auxerre.

W sobotę o poranku trumna ze szczątkami Mochnackiego wyruszyła w drogę do ojczyzny. Przed południem samolot wylądował na Wojskowym Porcie Lotniczym w Warszawie, gdzie odbędzie się uroczystość się z udziałem wojskowej asysty honorowej. Będzie w niej uczestniczył między innymi premier Mateusz Morawiecki.

W trakcie przenoszenia szczątków z samolotu na katafalk Orkiestra Reprezentacyjna Wojska Polskiego będzie grać marsza żałobnego. Następnie odegrany zostanie hymn. Kapelan odprawi egzekwie pogrzebowe przy trumnie. Zaplanowano także przemówienia i ostatnie pożegnanie. Uroczystości w Wojskowym Porcie Lotniczym zakończą się odegraniem utworu "Śpij, Kolego".

Następnie trumna zostanie przewieziona do Katedry Polowej Wojska Polskiego, gdzie o godzinie 13 odbędzie się msza żałobna. W trakcie mszy zaplanowano przemówienie premiera. Po mszy szczątki uczestnika i kronikarza powstania listopadowego zostaną przetransportowane na Cmentarz Wojskowy na Powązkach, gdzie odbędą się uroczystości pogrzebowe. Po złożeniu trumny Mochnackiego w grobie żołnierze Kompanii Reprezentacyjnej WP oddadzą salwę honorową. Na grobie zostaną złożone wieńce. Uroczystości zakończą się odegraniem "Marsza żałobnego" Fryderyka Chopina.

Uroczystość przy trumnie Maurycego Mochnackiego w kościele św. Genowefy w Auxerre Leszek Szymański / PAP

Kronikarz powstania listopadowego, publicysta, emigrant

Maurycy Mochnacki urodził się w 1803 roku w Bojańcu, wsi na terenie dzisiejszej Ukrainy. Jest uznawany za jednego z najpłodniejszych publicystów politycznych okresu zaborów. Był znany ze swojego radykalizmu i z bezkompromisowego diagnozowania przyczyn politycznych klęsk Polski. Studiował na Uniwersytecie Warszawskim, skąd został w 1823 roku relegowany z rozkazu księcia Konstantego za przynależność do Związku Wolnych Polaków.

Był uczestnikiem sprzysiężenia Piotra Wysockiego. Wziął udział w powstaniu listopadowym. Został odznaczony Orderem Virtuti Militari. Po upadku zrywu emigrował do Francji, gdzie napisał "Powstanie narodu polskiego w roku 1830 i 1831". Popadał w konflikty ze starszymi i z bardziej doświadczonymi politykami Wielkiej Emigracji działającymi we Francji. "W emigracji wojna domowa trwa ciągle. Mnóstwo partii, rozjątrzenia coraz większe" - pisał w liście do rodziców 6 listopada 1834 roku.

Przez wiele dziesięcioleci uważano, że Mochnacki zmarł na nieuleczalną i śmiertelną wówczas gruźlicę, częstą wśród żyjących w fatalnych warunkach polskich emigrantów. Prawdopodobną przyczyną zgonu był jednak wylew. Mochnackiemu nie dane było wrócić do Polski. Zmarł 20 grudnia 1834 roku w Auxerre i został pochowany na tamtejszym cmentarzu.

Grób Maurycego Mochnackiego na cmentarzu Saint-Amatre w Auxerre we Francji Leszek Szymański / PAP

Starania o sprowadzenie szczątków Mochnackiego do Polski

W grudniu 2020 roku przy okazji 186. rocznicy śmierci Mochnackiego premier poinformował o staraniach nad identyfikacją prochów pochowanego na emigracji Polaka.

"Jako przedstawiciel Polski wreszcie w pełni niepodległej i realizującej swoje aspiracje do bycia silnym i znaczącym krajem w Europie, czułem się zobowiązany, aby rozpocząć prace zmierzające do sprowadzenia do kraju jednego z naszych wielkich rodaków. Po poszukiwaniach archiwalnych i uzgodnieniach z prefekturą, ambasada RP w Paryżu pracuje z władzami miasta Auxerre nad umożliwieniem identyfikacji prochów Maurycego Mochnackiego złożonych na miejscowym cmentarzu" - napisał wówczas na Facebooku szef rządu.

W maju tego roku polska delegacja z konsulem Andrzejem Szydło oraz z antropologiem i z lekarzem specjalizującym się w genetyce kryminalnej ze Szczecińskiego Uniwersytetu Medycznego pobrała próbki kości z grobu Mochnackiego w Auxerre w środkowej Francji w celu uwierzytelnienia pod kątem ewentualnej repatriacji szczątków do Polski.

Trumna Mochnackiego była kilkukrotnie przenoszona, stąd pojawiały się wątpliwości, czy to jego szczątki spoczywają w mogile znanej jako grób Mochnackiego. Znalezione kości, w tym złamana kość udowa, są szczątkami mężczyzny po trzydziestce, którego profil zgadza się z profilem Mochnackiego.

Autor:kk/b

Źródło: PAP