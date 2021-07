Wiadomo, ilu uczniów z Warszawy zdało maturę. "Najlepszy wynik w województwie"

85 procent uczniów z Warszawy zdało maturę. Stołeczny ratusz podaje, że to najlepszy wynik na tle całego Mazowsza. Z egzaminami najskuteczniej poradzili sobie licealiści. Ale w porównaniu do ubiegłego roku jest też poprawa w wynikach absolwentów techników.

Wiceprezydent stolicy Renata Kaznowska poinformowała w poniedziałek, że w Warszawie egzamin maturalny zdawało 18 174 osoby, spośród których maturę zaliczyło 15 454. Oznacza to zdawalność na poziomie 85 procent. "Podobnie jak w roku ubiegłym jest to najlepszy wynik w województwie mazowieckim. Dla porównania w roku ubiegłym maturę zdawało 16 395 osób, spośród których maturę zdało 13 921 (84,9 procent)" - podkreśliła Kaznowska.

Jak dodała, najlepiej matura poszła licealistom - zdało ją 12 912 osób (88,4 procent). Dla porównania rok temu maturę zdało 88,6 procent licealistów. Natomiast w technikach maturę zdało 2 542 osób, czyli 71,2 procent spośród 3 572 zdających. Jest to lepszy wynik niż przed rokiem, ponieważ wówczas egzamin maturalny zaliczyło w pierwszym terminie 70,7 procent zdających.

Województwo mazowieckie uplasowało się na drugim miejscu w kraju pod względem zdawalności matur. Pozytywne wyniki otrzymało 79 procent zdających. Najlepiej wypadło Podlasie, gdzie maturę zdało 81 procent osób przystępujących do egzaminu.

Maturę oblało 25,5 procent zdających

Z powodu pandemii tegoroczne matury przebiegały nieco inaczej niż zwykle. Zrezygnowano z egzaminów ustnych, absolwenci nie musieli też podchodzić do matury na poziomie rozszerzonym z jednego wybranego przedmiotu. By uzyskać świadectwo dojrzałości, trzeba było zdobyć trzydzieści procent punktów z obowiązkowych egzaminów pisemnych z języka polskiego, matematyki i języka obcego. W maju do tych trzech egzaminów podeszło około 273 tysiące tegorocznych absolwentów liceów i techników.