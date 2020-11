KSP: 40 zdarzeń o charakterze przestępstwa. Zatrzymano 36 osób

Podczas zwołanej w czwartek rano konferencji prasowej rzecznik Komendy Stołecznej Policji Sylwester Marczak przedstawił bilans środowego marszu narodowców, podczas którego doszło do zamieszek z chuliganami.

"Zabezpieczono też narkotyki"

Marczak mówił też o zatrzymaniach. - W 270 przypadkach są to zatrzymania prewencyjne, czyli po wykonaniu czynności te osoby zostały zwolnione. Mamy około 40 zdarzeń o charakterze przestępstwa. Zatrzymano 36 osób. Mówimy między innymi o naruszeniu nietykalności cielesnej, o czynnym udziale w zbiegowisku, znieważeniu policjanta, kradzieży. U kilkunastu osób zabezpieczono też narkotyki - wyliczał Marczak.

Jak podkreślił Marczak, liczba zatrzymanych może być większa. Zapowiedział również, że na stronach policji będą publikowane zdjęcia osób poszukiwanych. Ponadto w środę policjanci wystawili również ponad 260 mandatów karnych, 420 wniosków o ukaranie do sądu. Ponad 700 osób zostało wylegitymowanych. Ze względu na nieprzestrzeganie obostrzeń związanych ze stanem epidemii wystawiono również 655 wniosków do sanepidu.

"Prowadzimy głęboką analizę wydarzeń"

W trakcie konferencji Marczak był pytany również o to, czy będą wyciągane konsekwencje prawne wobec organizatorów marszu. - - Prowadzimy głęboką analizę wydarzeń oraz formę w jakiej przebiegały. Dotyczy to również działań organizatorów. Jeżeli zgromadzony materiał pozwoli na wykonywanie czynności dotyczących innych sytuacji, mówimy tu o przestępstwach czy wykroczeniach, będziemy wykonywać przewidziane prawem działania. W przypadku dodatkowych zarzutów, my takie informacje będziemy przekazywać - odpowiedział rzecznik KSP.