Marsz 4 czerwca w Warszawie. Autobusy z uczestnikami utknęły w korkach

Od rana uczestnicy antyrządowego marszu gromadzą się w okolicy placu Na Rozdrożu w Warszawie. Stąd, w samo południe, pochód wyruszy w kierunku placu Zamkowego. Duża manifestacja w centrum wiąże się z objazdami wielu linii autobusowych i tramwajowych oraz zakazami parkowania. Transmisja z wydarzenia na antenie TVN, TVN24 i w TVN24 GO. Relacje w portalach tvn24.pl i tvnwarszawa.pl.

- Jest gęsto od osób, które się tu zgromadziły, choć do czasu, kiedy marsz wyruszy zostały jeszcze niecałe dwie godziny. Przyjechali z różnych części Polski - relacjonowała po godzinie 10 reporterka TVN24 Marta Abramczyk, która rozmawiała z uczestniczkami pochodu z Tarnowa, Mławy czy Radomia.

Uczestnicy marszu gromadzą się na placu Na Rozdrożu TVN24

Uczestnicy marszu gromadzą się na placu Na Rozdrożu TVN24

Jak mówił przed godziną 11 reporter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz, korkują się trasy dojazdowe do placu Na Rozdrożu. Stoi w nic wiele autobusów z uczestnikami niedzielnej demonstracji.

- Na Wisłostradzie jest duży korek, rozciąga się na odcinku między mostami Poniatowskiego a Łazienkowskim. Policja nie wpuszcza już autobusów z Wisłostrady na równie zakorkowaną (w obu kierunkach) Trasę Łazienkowską. Na poboczach stoją wolontariusze, którzy udzielają informacji kierowcom. Prawdopodobnie są oni kierowani na parkingi przy Torwarze i na Czerniakowskiej - opisuje Węgrzynowicz.

Korek na Wisłostradzie Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl

Korek na Wisłostradzie Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl

Uczestnicy manifestacji od rana zbierają się w okolicach placu Na Rozdrożu. Sam przemarsz rozpocznie się o godzinie 12. Uczestnicy przejdą trasę: plac Na Rozdrożu – plac Trzech Krzyży – rondo de Gaulle’a – Nowy Świat – Krakowskie Przedmieście – plac Zamkowy.

To jedno z 39 zgromadzeń zaplanowanych na ten dzień w Warszawie. Można przypuszczać, że będzie największe.

Marsz 4 czerwca Mapy Google, TVN24

Spodziewają się tysiąca autobusów

- Spodziewamy się około tysiąca autobusów, ale uczestnicy przyjadą również pociągami i własnym transportem. Żeby zadbać o bezpieczeństwo uczestników, zrobiliśmy lustrację trasy, a także prosiliśmy administratorów o usunięcie z trasy przemarszu niebezpiecznych przedmiotów - informował dyrektor Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa Michał Domaradzki.

Dyrektor przekazał też, że w niedzielę w siedzibie Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa od godz. 9.00 będzie działał specjalny sztab.

- Będziemy również zwracać uwagę na pewne symbole. Jeżeli będą one zakazane, zwrócimy się do organizatora o to, aby zwrócił uwagę takim osobom, że te symbole są zakazane. Zwrócimy się również do policji, informując o tym, że zaobserwowaliśmy takie symbole - powiedział Domaradzki.

Pracowity dzień dla policji

Rzecznik Komendy Stołecznej Policji nadkom. Sylwester Marczak w rozmowie z PAP ocenił, że ten weekend jest jednym z najbardziej pracujących w tym roku z uwagi na mnogość wydarzeń.

- W sobotę mieliśmy do czynienia m.in. z imprezami sportowymi, wydarzeniami kulturalnymi, zgromadzeniami. We wszystkich tych wydarzeniach brali udział policjanci - powiedział nadkomisarz Marczak. - Dzisiaj również pracowity dzień. Kolejny dzień regat na Wiśle, zgromadzeń, imprez sportowych. Biorąc pod uwagę ogrom tych wydarzeń tradycyjnie możemy liczyć na wsparcie ze strony Komendanta Głównego Policji, który skierował do Warszawy wsparcie innych garnizonów - przekazał Sylwester Marczak.

Wskazał, że w związku z niedzielnym marszem należy spodziewać się wielu wyłączeń w ruchu. Zachęcał do poruszania się transportem publicznym. - Warto pamiętać, że ruchu kołowy na całej trasie zgromadzenia wyłączany jest nawet na godzinę przed jego rozpoczęciem. Podyktowane jest to bezpieczeństwem. Musimy zapewnić odpowiedni czas tramwajom, autokarom i innym pojazdom na opuszczenie trasy przejścia. Na trasie przemarszu nie mogą znajdować się żadne pojazdy, które wpływają na bezpieczeństwo zgromadzenia. Dotyczy to bezpieczeństwa uczestników, ale także konieczności zapewnienia tzw. korytarza życia - tłumaczył.

- Pamiętajmy też o tym, że bezpieczeństwo zależy również od uczestników wszelkich wydarzeń. Jeżeli zaobserwujemy coś niepokojącego niezwłocznie informujmy o tym policjantów - zaapelował policjant.

Wyjaśnił również, że wyłączone z ruchu będą trasy główne zgromadzeń. W międzyczasie będą dochodziły też wyłączenia tras dojazdowych. - Jeżeli ostatnia osoba z danego marszu przejdzie, będziemy mieli gwarancje, że nic w danym miejscu nie będzie się działo, wtedy systematycznie będziemy przywracać poszczególne odcinki drogi do ruch - zapowiedział.

Jak dojechać? Jak wrócić? Objazdy

Na miejsce zbiórki najłatwiej dotrzeć autobusami kursującymi Trasą Łazienkowską: 138, 143, 151, 182, 187, 188, 411, 502, 514, 520, 523, 525. Można też skorzystać z pierwszej linii metra. Wysiąść na stacji Politechnika i przejść kilkaset metrów aleją Armii Ludowej do placu na Rozdrożu.

Zakończenie wydarzenia zaplanowano na godzinę 18. Z placu Zamkowego najłatwiej będzie wrócić tramwajami linii: 4, 13, 20, 23, 26. Z tego samego przystanku odjeżdżają też autobusy linii 160 i 190.

"W zależności od liczby uczestników, policja może zdecydować o zamknięciu niektórych ulic. W takiej sytuacji na trasy objazdowe skierowane zostaną tramwaje linii: 4, 7, 9, 13, 20, 22, 23, 24, 26, D oraz autobusów linii: 100, 106, 107, 108, 109, 111, 116, 117, 118, 127, 131, 158, 159, 162, 166, 167, 168, 180, 190, 222, 503, 507, 519, 521, 522" - podaje w komunikacie stołeczny ratusz.

Dojazd na Marsz 4 czerwca z różnych stron Warszawy Dojazd z Dworca Gdańskiego | Renata Kaznowska/Twitter Dojazd z Dworca Wschodniego | Renata Kaznowska/Twitter Dojazd z Lotniska Chopina | Renata Kaznowska/Twitter Dojazd samochodem | Renata Kaznowska/Twitter Dojazd z Dworca Centralnego | Renata Kaznowska/Twitter Dojazd z Dworca Zachodniego | Renata Kaznowska/Twitter Dojazd z Dworca Gdańskiego | Renata Kaznowska/Twitter Dojazd z Dworca Wschodniego | Renata Kaznowska/Twitter Dojazd z Lotniska Chopina | Renata Kaznowska/Twitter Dojazd samochodem | Renata Kaznowska/Twitter Dojazd z Dworca Centralnego | Renata Kaznowska/Twitter Dojazd z Dworca Zachodniego | Renata Kaznowska/Twitter

Gdzie nie można parkować?

Wprowadzono też zmiany w zakresie parkowania. Od piątku z parkowania wyłączone są miejsca postojowe w okolicy placu Zamkowego, a w dniach 3 i 4 czerwca nie będzie można także zaparkować w Alejach Jerozolimskich przy rondzie de Gaulle’a (vis-à-vis budynku Banku Gospodarstwa Krajowego).

Przez całą niedzielę, 4 czerwca, będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się i postoju wraz z tabliczką informującą o możliwości odholowania pojazdu na koszt właściciela. Zakaz będzie dotyczyć: Alej Ujazdowskich w rejonie skrzyżowania z Piękną oraz placu Trzech Krzyży, Nowego Światu przy rondzie de Gaulle’a, Krakowskiego Przedmieścia, Wybrzeża Gdańskiego - na odcinku od ulicy Sanguszki do Grodzkiej oraz Myśliwieckiej na wysokości Kanału Piaseczyńskiego.

Zmiany w organizacji ruchu

Pierwsze większe zmiany w organizacji ruchu zostały wprowadzone w sobotę, 3 czerwca. W Alejach Jerozolimskich, za rondem de Gaulle’a, wygrodzony został kilkudziesięciometrowy fragment buspasa na jezdni w stronę ronda Dmowskiego.

W niedzielę wyłączony z ruchu został prawy pas jezdni Wybrzeża Gdańskiego w stronę Wilanowa – na odcinku od ulicy Sanguszki do Grodzkiej. Dla kierowców, na tym odcinku Wisłostrady, pozostały dwa pasy ruchu. Przez cały dzień nie będzie możliwości skrętu z ulicy Czerniakowskiej w Łazienkowską oraz Szwoleżerów – zarówno od strony Bielan, jak i Wilanowa. Skręcić w Szwoleżerów będą mogli tylko mieszkańcy.

Zamknięto także ulice Myśliwiecką i Szwoleżerów, na odcinku od Rozbrat do 29 Listopada. Na placu Na Rozdrożu, wprowadzony będzie zakaz skrętu w Mokotowską z Alej Ujazdowskich – zarówno od strony placu Trzech Krzyży, jak i Belwederskiej.

Inicjatorem marszu "przeciw drożyźnie, złodziejstwu i kłamstwu, za wolnymi wyborami i demokratyczną, europejską Polską" jest lider PO Donald Tusk.

Autor:b

Źródło: PAP, TVN24, tvnwarszawa.pl