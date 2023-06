"Było bardzo bezpiecznie". Policja podsumowała marsz

Tysiące osób wzięły udział w opozycyjnym marszu w obronie demokratycznych wartości, który w niedzielę przeszedł przez Warszawę. Pochód wyruszył z placu Na Rozdrożu, a skończył się na placu Zamkowym. Wielu uczestników dotarło na miejsce metrem, niekiedy były problemy z wejściem do pociągu, a nawet dostaniem się na peron. Dlatego miasto uruchomiło dodatkowe składy. - Podczas zgromadzenia było bardzo bezpiecznie - podsumowała policja.

- Jest gęsto od osób, które się tu zgromadziły, choć do czasu, kiedy marsz wyruszy zostały jeszcze niecałe dwie godziny. Przyjechali z różnych części Polski - relacjonowała po godzinie 10 reporterka TVN24 Marta Abramczyk, która rozmawiała z uczestniczkami pochodu z Tarnowa, Mławy czy Radomia. Z minuty na minutę osób przybywało. W południe plac i jego okolica były szczelnie wypełnione uczestnikami i uczestniczkami.

Po godzinie 14 czoło marszu dotarło do punktu docelowego - placu Zamkowego. Ale plac Na Rozdrożu wciąż był wypełniony. Pochód rozciągał się na całej trasie, prowadzącej przez Aleje Ujazdowskie, Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście. Uczestnicy marszu, niemieszczący się na głównej trasie, szli bocznymi, równoległymi ulicami.

Zamknięte ulice

Po godzinie 10.30 służby zamknęły Aleje Ujazdowskie od placu Trzech Krzyży do Gagarina. O godzinie 11.20 ruch tramwajów w Alejach Jerozolimskich został wstrzymany. Nie były wpuszczane tam także samochody. Dlatego tysiące osób z Saskiej Kępy i Grochowa ruszyło w stronę ronda de Gaulle'a pieszo. Szli całą szerokością Alej Jerozolimskich.

Tysiące osób pojawiło się także na placu Trzech Krzyży, Nowym Świecie i Krakowskim Przedmieściu na długo przed rozpoczęciem marszu. Trakt Królewski zamienił się w wielki deptak wypełniony tłumem. Jak podała Komenda Stołeczna Policji na Twitterze, "wyłączenia w ruchu oprócz trasy przemarszu dotyczą także ulic Pięknej, Świętokrzyskiej, Królewskiej, Al. Jerozolimskich od ronda Dmowskiego do ronda Waszyngtona" .

Tłumy w metrze

Powodem utrudnień był nadmiar pasażerów. Tłumy gromadziły się też na innych stacjach pierwszej linii. Chwilami były kłopoty z dostaniem się do pociągów, mimo że - jak podawał ZTM - na linii M1 jeżdżą dziś dodatkowe składy.

- Jestem na stacji Stokłosy, ale na każdej stacji są wielkie tłumy. Ludzie nie mieszczą się do pociągów i muszą czekać na kolejne. Są tez kolejki do biletomatów - relacjonował przed 12 Tomasz Zieliński, reporter tvnwarszawa.pl. - Z peronu stacji Politechnika na górę wychodzi się nawet do 10 minut. Motorniczy pociągu podaje informację, żeby nie wysiadać już na tej stacji, bo na górze wszystko jest już zapchane. Słyszymy komunikat, że żeby jechać na Świętokrzyską - opowiadał Zieliński.