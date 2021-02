Wypadek w Markach. Kierowca zakleszczony w aucie

Niebezpieczna trasa

Droga wojewódzka numer 631 to popularna trasa prowadząca m.in. nad Zalew Zegrzyński. Często dochodzi na niej do niebezpiecznych sytuacji. Do tragicznego w skutkach wypadku doszło tu 9 stycznia. W wyniku czołowego zderzenia nissana i bmw zginął 67-letni mężczyzna - kierowca pierwszego z aut. Ten, który prowadził drugie auto usłyszał zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Trafił do aresztu.