Sprawca napadu na sklep wciąż na wolności. Zatrzymany mężczyzna jednak tego nie zrobił

Sprawca rozboju wciąż na wolności

- Zatrzymanemu mężczyźnie nie przedstawiono zarzutu piątkowego rozboju. Natomiast przedstawiono mu zarzut kradzieży dokonanej wcześniej w tym samym sklepie - powiedziała prokurator Skrzeczkowska. Dodała, że była to kradzież bez użycia ostrego narzędzia. - Poszukiwania sprawcy rozboju, do którego doszło w piątek, wciąż trwają - zastrzegła.

Rozbój w supermarkecie w Markach

Do rozboju doszło w piątek wieczorem w jednym z supermarketów w podwarszawskich Markach. Do kasjerki podszedł mężczyzna z zasłoniętą twarzą. Grożąc nożem, zażądał wydania pieniędzy. Na pomoc kobiecie ruszyło dwóch klientów, którzy w tym czasie robili zakupy w sklepie. Między mężczyznami doszło do szarpaniny, napastnik ugodził ich nożem i uciekł. Ranni klienci trafili do szpitala.