Kasjerce groził "przedmiotem przypominającym nóż", ciężko ranił klientów, którzy próbowali go powstrzymać

Policjanci poszukują mężczyzny, który chciał obrabować sklep w Markach. Interweniowali klienci. Dwóch z nich, z obrażeniami przetransportowano do szpitala. Oprawca uciekł. Pierwsze informacje otrzymaliśmy na Kontakt 24.

O sprawie poinformował nas czytelnik na Kontakt 24. "Wczoraj w mareckim Lidlu doszło do napadu z użyciem noża. Dwie osoby trafiły w ciężkim stanie do szpitala" - napisał.

Policja w sobotę rano potwierdziła, że doszło do takiego zdarzenia. Zgłoszenie miało wpłynąć po godzinie 21. - Ze wstępnych informacji wynika, że na terenie Marek, w jednym z supermarketów do kasjerki podszedł mężczyzna z zasłoniętą twarzą i grożąc jej przedmiotem przypominającym nóż, zażądał wydania pieniędzy - powiedziała Małgorzata Wersocka z wydziału prasowego Komendy Stołecznej Policji.

- Na sytuację zareagowało dwóch klientów. Doszło do szarpaniny, w wyniku której mężczyźni podnieśli obrażenia, trafili do szpitala - dodała. Zaznaczyła, że mężczyzna uciekł. - Trwają czynności zmierzające do ustalenia sprawcy - zapewniła.