Łoś zaplątał się w suszarkę do ubrań. "Szukał pomocy, bo nie uciekał"

- Mieszkam w Legionowie, przyjechałem do kolegi do Mariewa i tam zobaczyłem łosia. To okolice Kampinoskiego Parku Narodowego, pewnie stamtąd przyszedł łoś. Może wszedł na czyjąś posesję, nachylił się, a gdy wstawał, wplątał się w suszarkę do ubrań. Zadzwoniłem pod numer alarmowy, stamtąd przekierowano mnie do pogotowia dla zwierząt. Powiedziano mi, że zgłoszenia wpływają do nich od rana - relacjonował. - Zwierzak był spanikowany, ale chyba szukał pomocy, bo nie uciekał od ludzi. Nie chcieliśmy próbować ściągać suszarki na własną rękę, bo to jednak dwustukilogramowe zwierzę, mogło zrobić nam krzywdę. Czekałem na przyjazd służb jakieś 30 minut, ale nikt w tym czasie nie przyjechał. Podałem dokładną lokalizację. Mam nadzieję, że ktoś mu pomógł - dodał.