Sąd zwolnił Margot z aresztu. Pomogło poręczenie 12 znanych osób

- Sąd uwzględnił zażalenie na postanowienie o tymczasowym aresztowaniu – potwierdził Girdwoyń na antenie TVN24 i dodał, że decyzja ta zapadła w piątek w godzinach popołudniowych. Wyjaśnił również, że w zażaleniu zakwestionowane zostały podstawy tymczasowego aresztowania, które są wymienione w kodeksie postępowania karnego. - To są zarzuty odnoszące się do konkretnych elementów sprawy - powiedział Girdowyń, ale zastrzegł, że nie może podać, co konkretnie zostało zakwestionowane, bo posiedzenie sądu było niejawne.

"Naszym partnerem w postępowaniu jest prokurator"

Jak wspomniał prowadzący, Ordo Iuris zapowiedziało odwołanie do prokuratury w sprawie Margot i wniosek o zmianę kwalifikacji czynu na próbę rozboju. - Każdy ma prawo składać rożnego rodzaju wnioski. Naszym partnerem w postępowaniu jest prokurator i to on jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania przygotowawczego, do stawiania zarzutów i ich zmiany. Spokojnie czekamy na postępowanie, bo oczywiście ono się tutaj nie kończy, jednak nie szukałbym sensacji - odpowiedział profesor i zastrzegł, że nie chce odnosić się do prywatnych komentarzy, wniosków i pomysłów.