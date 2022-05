Mapy, schematy i naklejki w wagonach do wymiany przed otwarciem nowych stacji metra

Powoli dobiegają końca prace na budowanych odcinkach drugiej linii metra. Ostatni etap to między innymi wymiana oznaczeń dla pasażerów, bo pociągi będą kończyły swój bieg na nowych stacjach - Bemowo i Bródno.

Otwarcie nowych stacji jest coraz bliżej – metro na Bródno ma dojechać we wrześniu, a na Bemowo - w czerwcu. Linia M2 wydłuży się o blisko sześć kilometrów, dojdą dwie stacje na Woli i Bemowie (Ulrychów i Bemowo) i trzy na Targówku (Zacisze, Kondratowicza i Bródno). Miasto przygotowuje się do kursowania pociągów metra na dłuższych trasach. Zakończyły się konsultacje społeczne na temat proponowanych korekt w Warszawskim Transporcie Publicznym po otwarciu nowych stacji, a teraz trwa opracowywanie nowego układu komunikacyjnego uwzględniającego większy zasięg metra.

Zmienią się krańce linii, dojdą nowe stacje metra

Jak czytamy w komunikacie ratusza, drugim ważnym przedsięwzięciem jest wymiana informacji pasażerskiej w metrze. To kasetony nad peronami i nad wejściami na perony, mapy sieci WTP, schematy linii podziemnej kolei. Zmienią się krańce linii, dojdą nowe stacje, na których trzeba oznaczyć możliwości przesiadek. Do wymiany jest kilkaset kasetonów, map i schematów oraz kilka tysięcy naklejek w wagonach.

Pracownicy Metra Warszawskiego zajmą się wymianą naklejek ze schematami linii metra nad drzwiami wewnątrz wagonów i z planami komunikacji szynowej WTP, które są obok drzwi. "Rozpoczną pracę z wyprzedzeniem bo trudno wyobrazić sobie akcję wymiany w ciągu jednej nocy, tuż przed otwarciem nowych stacji - to ok. trzech tysięcy naklejek" - zastrzegł w komunikacie ratusz. I dodał: "Dodatkowym utrudnieniem jest też to, że nie wszystkie pociągi nocują na terenie STP Kabaty, niektóre mają też przerwy technologiczne a przecież naklejki można wymieniać tylko wtedy, kiedy pociąg nie jest na trasie".