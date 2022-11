"Uświadamia, edukuje, jak wygląda życie osób z dysfunkcją wzroku". Małgorzata Szumowska Warszawianką Roku

- Niewidzialna wystawa to narzędzie, które ma edukować przyszłe pokolenia - zaznaczyła w swoim przemówieniu Szumowska. Nawiązała też do sobotniego protestu osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów przed Pałacem Prezydenckim. - Walczymy o godność i prawa opiekunów i opiekunek osób z niepełnosprawnościami, o ich prawo do płatnej pracy. To jest podstawowe prawo człowieka - powiedziała. Zaapelowała też do władz Warszawy "o przyłączenie się do tej walki".