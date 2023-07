Ksiądz krzyczał i przyciskał ucznia do ławki. Sąd chciał ukarać go grzywną

Bulwersujące nagranie z lekcji religii

Sprawę opisaliśmy na tvnwarszawa.pl w grudniu ubiegłego roku. Na Kontakt 24 otrzymaliśmy wówczas film, na którym widać zajście. Doszło do niego w ośrodku szkolno-wychowawczym na Mazowszu. Placówka opiekuje się dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie, prowadzi wczesne wspomaganie rozwoju oraz terapię dzieci autystycznych. Nagranie otrzymaliśmy od matki jednej z uczących się tam nastolatek. Dziewczynka zarejestrowała je ukradkiem.

- Przeproś - mówi ksiądz do jednego z uczniów, jednocześnie przyciskając go do szkolnej ławki.