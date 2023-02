Chciał zarobić na kryptowalutach, stracił ponad 100 tysięcy złotych

W październiku ubiegłego roku 55-latek natrafił w internecie na reklamę, która zachęcała do inwestowania w kryptowaluty i zapewniała o szybkim zysku. Zainteresowany ofertą mężczyzna kliknął w ikonę, a następnie podał swój numer telefonu. - Szybko odezwała się do niego kobieta i zaoferowała pomoc w inwestowaniu. Przekonała mężczyznę, by inwestował na platformach internetowych i wykonywał przelewy pieniędzy na konta przez nią wskazane - zrelacjonowała rzeczniczka makowskiej policji podkom. Monika Winnik.