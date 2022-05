Maja Lidia Kossakowska zginęła w pożarze domu letniskowego. Jest śledztwo prokuratury

- Doszło do pożaru domu letniskowego. W chwili przybycia zastępów na miejsce obiekt był w całości objęty pożarem. Na posesji przebywał mężczyzna, który poinformował, że w środku pozostała kobieta. Niestety po stłumieniu płomieni strażacy znaleźli w zgliszczach jej zwęglone ciało - informuje st. kpt. Sławomir Balcerak z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie.

Znani pisarze

Jak się później okazało, w pożarze zginęła pisarka Maja Lidia Kossakowska, z kolei poszkodowany mężczyzna to jej mąż. - Po przyjeździe służb rozpytano właściciela działki, który mówił, że na chwilę wyszedł z domu, kiedy wrócił zobaczył, jak płonie. Kobieta, według jego relacji, spała na piętrze. Mężczyzna nie dał rady wejść do domu, tłumaczył to dużym zadymieniem - mówi z kolei Katarzyna Skrzeczkowska, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga.