Ludzie "króla dopalaczy" staną przed sądem. Akty oskarżenia, wniosek o wyrok skazujący

Prokuratura skierowała do sądu trzy akty oskarżenia oraz wniosek o wydanie wyroku skazującego wobec 71 osób. "Działały one lub współpracowały z zorganizowaną grupą przestępczą kierowaną przez potentata na rynku dopalaczy - Jana S." - poinformowała w czwartek Prokuratura Krajowa.

Jak przekazała Prokuratura Krajowa, dotyczą one grupy, która od 2015 roku zajmowała się wprowadzaniem do obrotu dopalaczy. Przestępcy importowali toksyczne substancje z Chin oraz Holandii, a następnie po ich przepakowaniu wystawiali je do sprzedaży w prowadzonych przez siebie sklepach internetowych. Tylko do marca 2018 roku z samej Holandii sprowadzili ponad 800 kilogramów toksycznych substancji, a z Chin 100 kilogramów.