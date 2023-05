Śmiertelne potrącenie 22-latki na S8. "Znajdowała się na środku trasy"

Do tragedii doszło na trasie S8 pod Wyszkowem. Samochód osobowy potrącił 22-letnią kobietę. Kierowca nie odniósł obrażeń, osoba poszkodowana zmarła na miejscu zdarzenia. Odcinek trasy na którym doszło do zdarzenia, był nieoświetlony, a kobieta była wcześniej widziana w pobliżu drogi.

Do tragicznego zdarzenia doszło w niedzielę w nocy, na drodze ekspresowej S8, w pobliżu miejscowości Lucynów, między węzłami Lucynów i Mostówka.

- Zastępy, które dotarły na miejsce, zastały pracujący zespół ratownictwa medycznego oraz policję. Ratownicy odstąpili od czynności ratunkowych ze względu na rozległe obrażenia ciała osoby poszkodowanej. Działania strażaków ograniczyły się do oświetlenia terenu na czas działań policji - dodał Pietrzak.

Kobieta była wcześniej widziana w okolicach trasy

- Do potrącenia doszło na pasie ruchu w kierunku Warszawy. Śmierć na miejscu poniosła 22-letnia kobieta. Za kierownicą mercedesa siedział 57-letni mieszkaniec województwa warmińsko-mazurskiego. Kierujący samochodem był trzeźwy - przekazał Damian Worczyński z Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie.

Droga przez kilka godzin była zablokowana, policjanci pod nadzorem prokuratora wykonywali czynności zmierzające do wyjaśnienia okoliczności tego tragicznego zdarzenia. Funkcjonariusze z wydziału kryminalnego będą wyjaśniać, dlaczego ta kobieta znalazła się na trasie S8, jak tam się znalazła i co było powodem jej obecności w tym miejscu.

- Chwilę przed zgłoszeniem o potrąceniu spływały do nas informacje o osobie w pobliżu trasy S8, kolejne dotyczyły już osoby, znajdującej się już na samej trasie. Dyżurny natychmiast skierował w to miejsce policjantów, ale niestety zdążyło już dojść do potracenia kobiety - poinformował Worczyński.