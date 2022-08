Utrudnienia na S8 po wypadku z udziałem motocyklistki

W Lucynowie pod Wyszkowem doszło do wypadku z udziałem motocyklistki. Kobieta została zabrana do szpitala. Ruch na S8 w kierunku Białegostoku jest utrudniony.

Do zdarzenia doszło około godziny 13. Poinformował o nim Damian Wroczyński z Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie. - Do zdarzenia drogowego z udziałem motocyklisty doszło na pasie ruchu w kierunku Białegostoku. Do szpitala zostanie przetransportowana 23-letnia mieszkanka województwa warmińsko-mazurskiego - kierująca jednośladem - przekazał Wroczyński.