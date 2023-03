Wsparcie dla lotniska w Modlinie. "Mazowszu, ale i Polsce potrzebny jest ten port lotniczy"

Jak przekazały władze województwa mazowieckiego o konieczności remontu pasów na lotnisku w Modlinie mówiło się już od 2018 roku, jednak dopiero teraz wszyscy udziałowcy zgodzili się, co do wsparcia lotniska w tym zakresie. Pożyczkę spółka w całości przeznaczy na modernizację części drogi kołowania A2, a także na wymianę oświetlenia na początku i końcu pasa startowego. Będzie to pierwszy etap generalnego remontu drogi kołowania, która do tej pory przechodziła jedynie naprawy nawierzchni.

Wcześniej szereg doraźnych napraw

Przypomniał, że w 2019 roku z tego portu lotniczego odleciało ponad 3 mln 200 tys. pasażerów. "Po okresie pandemii ruch lotniczy wraca do normy. Już rok 2022 pokazał, że to lotnisko ma potencjał. Został przywrócony poziom ruchu jak sprzed pandemii" - zaznaczył Adam Struzik.

Pierwszy krok w drodze do nowych inwestycji

Marszałek Adam Struzik podkreślił też, że przekazana przez samorząd Mazowsza pożyczka to pierwszy krok na drodze do rozpoczęcia nowych inwestycji w Modlinie. - Chciałbym, aby kolejnym krokiem była zgoda wszystkich udziałowców spółki na rozbudowę terminala w Modlinie. Liczę na porozumienie i wspólne doinwestowanie spółki, tak abyśmy mogli w pełni wykorzystać potencjał tego portu lotniczego. Samorząd województwa jako jeden z udziałowców spółki od początku stoi na stanowisku, że lotnisko w Modlinie trzeba rozbudować - zaznaczył marszałek.

- Ten plan rozwojowy jest nie tylko dla obecnego przewoźnika, który walczy o to, by ten terminal i infrastruktura była lepsza. Chodzi o to, żeby ściągnąć nowych przewoźników. Aby uatrakcyjnić ten port dla innych, my musimy go rozbudowywać - zauważył Tomasz Szymczak.