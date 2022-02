Lotnisko Chopina: w styczniu trzy razy więcej pasażerów niż w ubiegłym roku

"Początek roku okazał się bardzo dobry dla Lotniska Chopina" - przekazał port w piątkowej informacji prasowej. Jak dodano, podsumowanie 2021 r. pozwalało zakładać, że już z początkiem stycznia będzie można zauważyć stabilną i zadowalającą tendencję do stopniowej odbudowy ruchu na warszawskim Lotnisku Chopina. "Potwierdzają to wyniki za miniony miesiąc, w którym warszawski port odprawił 649 083 pasażerów, z czego ponad 90 proc. to połączenia międzynarodowe" - wskazano.

Głównie Europa

Londyn, Kijów, Paryż, Dubaj i Frankfurt

Pułap 10 milionów pasażerów

Lotnisko Chopina w Warszawie to największy port lotniczy w Polsce. Zarządza nim Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze". W 2021 r. port obsłużył prawie 7,5 mln pasażerów, co stanowi 36-proc. wzrost wobec 2020 r.; w 2020 r. było to 5 mln 482 tys. pasażerów i był to spadek o 70,9 proc. wobec 2019 r.