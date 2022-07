Zdenerwowany 17-latek bez prawa jazdy i po "zjedzeniu baryłek z alkoholem"

Do 30 tysięcy złotych grzywny oraz sądowy zakaz kierowania pojazdami grozi młodemu kierowcy jednośladu, którego jazda została przerwana przez policjantów mazowieckiej grupy SPEED. - 17-latek nie posiadał uprawnień do jazdy motorowerem, był po spożyciu alkoholu - informuje policja.

- Szybko wyszło na jaw, co jest powodem takiego zachowania. Po sprawdzeniu policyjnych systemach okazało się, że 17-letni mieszkaniec gminy Długosiodło nie posiada uprawnień do kierowania i nie powinien wyjeżdżać na drogi publiczne. Nie był to koniec problemów młodego mężczyzny. Przeprowadzone badanie alkomatem wykazało, że jest to on w stanie po spożyciu alkoholu. Mężczyzna tłumaczył mundurowym, że kilkadziesiąt minut wcześniej zjadł baryłki z alkoholem - relacjonował Wroczyński.