Kierowca z sądowym zakazem na osiem lat, auto bez badań technicznych

Policjanci z podwarszawskiego Piaseczna zatrzymali do kontroli kierowcę samochodu dostawczego. Szybko wyszło na jaw, że 47-latek ma orzeczony ośmioletni zakaz prowadzenia pojazdów, a jego auto nie posiada aktualnych badań technicznych.

Policjanci już wcześniej mieli informację, że autem może poruszać się osoba z sądowym zakazem prowadzenia pojazdów. Ruszyli więc za nim, a następnie zatrzymali do kontroli w miejscowości Łoś. Sprawdzenie w policyjnym systemie potwierdziło wcześniejsze ustalenia funkcjonariuszy.

- Sąd Rejonowy dla Warszawy orzekł wobec 47-latka zakaz prowadzenia pojazdów na okres aż 96 miesięcy, jednak jak widać mężczyzna nie był skory do tego, by zastosować się do tego orzeczenia. Policjanci zatrzymali również dowód rejestracyjny ze względu na brak aktualnych badań technicznych - przekazała w komunikacie st. asp. Magdalena Gąsowska z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.