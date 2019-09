W Lisowie koło Radomia żołnierz zaatakował siekierą żonę w ósmym miesiącu ciąży - informują śledczy. Kobieta w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Dziecka nie udało się uratować.

Informację o tragicznym zdarzeniu potwierdziła w czwartek Prokuratura Okręgowa w Warszawie. Doszło do niego w środę wieczorem.

Jak relacjonuje, tuż po tym zdarzeniu mężczyzna udał się do sąsiadki, której powiedział o tym, co się stało. To ona zawiadomiła służby.