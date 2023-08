Pijana wiozła 9-letnią córkę, przed policją uciekła w pole kukurydzy

Rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Lipsku asp. Monika Karasińska poinformowała w środę, że kilka dni temu w miejscowości Zofiówka, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h, policjanci zauważyli opla corsę, który jechał z prędkością 96 km/h. "Po nadaniu sygnału do zatrzymania, kierująca gwałtownie zahamowała, po czym przed punktem kontroli drogowej zawróciła i zaczęła uciekać" – zrelacjonowała rzeczniczka.

Odpowie za jazdę po pijanemu i bez uprawnień

40-latka odpowie teraz za niezatrzymanie się do kontroli drogowej, za co grozi do 5 lat więzienia oraz za kierowanie samochodem po pijanemu i niestosowanie się do orzeczonego sądownie zakazu.