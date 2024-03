Straciła oszczędności życia. Oszuści wypłacili z jej konta ponad 800 tysięcy złotych

Kobieta zainstalowała oprogramowanie

Apel policji

Policja apeluje o ostrożność. "Oszuści coraz częściej wykorzystują metodę 'na zdalny pulpit'. Kradzież pieniędzy odbywa się na oczach pokrzywdzonych. Internetowi przestępcy najpierw nakłaniają ofiarę do zainstalowania programu zdalnej obsługi komputera, a później polecają by zalogowała się do swojego konta bankowego. Pokrzywdzeni tego rodzaju przestępstwem, to wcale nie seniorzy, a osoby około 40 roku życia, które powinny być dość dobrze zorientowane w kwestii płatności internetowych. Pomimo tego oszustom udaje się ich okradać" - podkreśliła rzeczniczka piaseczyńskiej policji.