Tu wypoczywał Mieczysław Fogg z żoną. Dom letniskowy został wpisany do rejestru zabytków

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wpisał do rejestru dom letniskowy Ireny i Mieczysława Foggów. Posiadłość położona jest przy alei Lipnickiego w Leśnej Polanie.

Modernistyczna forma

Dom letniskowy w Leśnej Polanie wykorzystywany był od wiosny do jesieni do celów wypoczynkowych. Po 1945 r. zabudowano werandę w południowo-zachodnim narożniku. Pod koniec XX w. do budynku dobudowano aneks, w którym wydzielono niewielką zadaszoną werandę, hol, pomieszczenie sanitarne oraz gospodarcze, wykonano ocieplenie ścian, stropu, wymieniono okna. Obecnie budynek wykorzystywany jest jako dom całoroczny.