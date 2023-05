Lekarze ze szpitala dziecięcego chcą podwyżek, rodzice pacjentów obawiają się zamknięcia oddziału

Zaniepokojeni rodzice pacjentów

- Syn jest po trzecim nawrocie przepukliny przeponowej, co pół roku są nawroty. Ostatnią operację ratującą życie przeszedł ósmego maja. I to wtedy dowiedziałam się, że istnieje ryzyko likwidacji oddziału. Dla mnie to jest nie do przyjęcia jak można doprowadzić do takiej sytuacji. Jeśli oddział zostanie zamknięty nie mamy gdzie się leczyć. Tutaj pracują wspaniali lekarze, dzięki nim moje dziecko żyje, pierwszą operację przeszedł kilka godzin po narodzeniu - opowiedziała nam Paulina Małecka, mama dwuletniego Mikołaja.