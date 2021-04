Ordynator bielańskiego SOR-u: pacjenci w stanie skrajnym trafiają do szpitala, często nie da się pomóc

- Stale zwiększa się liczba chorych u nas szpitalu. Szukamy dosłownie każdego wolnego łóżka, wolnego respiratora. Ci pacjenci przyjeżdżają do nas w bardzo ciężkim stanie i napływ chorych nie ustaje. Codziennie mamy ogromną liczbę karetek i chorych, którzy zgłaszają do szpitala samodzielnie w związku ze złym samopoczuciem, temperaturą czy osłabieniem. Ich liczba nasiliła się zdecydowanie w ciągu ostatnich dwóch, trzech tygodni - stwierdził lekarz.

Jak doprecyzował, pacjenci w ciężkim stanie to tacy, którzy bez pomocy szpitalnej, bez tlenoterapii czy możliwości podłączenie do stanowisk tlenowych, nie mogą samodzielnie funkcjonować. - Mówimy o pacjentach, którzy wymagają długotrwałej opieki, nie tylko doraźnej, ale w oddziale szpitalnym, często w oddziale intensywnej terapii. Miejsca dla tak ciężko chorych są mocno ograniczone. Przerabiamy to my, przerabiała to Europa i cały świat - zaznaczył Chłopicki.