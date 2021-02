Ciało ukryli w samochodzie, znalazła je kobieta spacerująca z psem. Wyrok za zabójstwo właściciela restauracji

Zwłoki porzucili w aucie

Sprawcy porzucili zwłoki w należącej do pokrzywdzonego toyocie yaris przy ulicy gen. Bolesława Roi w Legionowie. 29 grudnia uwagę na zaparkowane auto zwróciła kobieta, która spacerowała z psem. Wezwała pomoc. Ishwor S. siedział na miejscu kierowcy, był siny i odrapany na twarzy. Miał zsunięte spodnie i zdarte noski butów, wskazujące na to, że mógł być przez kogoś ciągnięty. Policjanci znaleźli przy zwłokach dokumenty, dzięki którym od razu ustalono, że zmarłym jest mężczyzna, którego zaginięcie zgłoszono dzień wcześniej.

Świadek powiedział też, że 26 grudnia wychodząc z restauracji widział jak S. i K. oraz trzeci mężczyzna wchodzą do lokalu, w którym był ich szef. O tym, co zdarzyło się w środku opowiedział mu nazajutrz Sanjeev K. Mówił, że udusił pracodawcę. Jednym z powodów miała być próba wymuszenia przez 37-latka pieniędzy od pracowników za legalizację ich pobytu w Polsce oraz powtarzające się groźby deportacji.

Przygotował alibi

Prokurator z Prokuratury Rejonowej w Legionowie ustalił, że Sanjeev K. przygotował sobie alibi na wypadek zatrzymania. Prosił swoją dziewczynę, by podczas przesłuchania zapewniała, że noc, w którą doszło do zabójstwa, spędzili razem. Natomiast 27 grudnia mężczyzna na własną rękę "szukał" Ishwora S., jeżdżąc po ulicach Legionowa. Kobieta nie wiedziała, że jej partner zabił pracodawcę.

Podczas pierwszego przesłuchania Sanjeev K. nie przyznał się do winy. Zmienił swoje wyjaśnienia dopiero podczas posiedzenia aresztowego, opowiedział, że to on zacisnął szalik na szyi szefa, a Tapender S. trzymał ofiarę. Kilka tygodni później oskarżony wysłał do prokuratora pismo, w którym winę za zabójstwo zrzucił na Tapendera S. Sanjeev K. nie chciał wziąć udziału w wizji lokalnej. Tapender S. nie przyznał się do winy w toku śledztwa. Udziału w zbrodni nie potwierdzał także Saini A.