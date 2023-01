"Zabrali karmę i leki, zerwali nawet sufit". Zajmują się kotami, ktoś ich okradł i zdewastował siedzibę

- To zdarzyło się najprawdopodobniej w nocy ze środy na czwartek. Odkryliśmy to w czwartek, 5 stycznia, około godziny 13. Wtedy na dyżur przyszła wolontariuszka. Nie mogła się dostać do budynku, drzwi były zablokowane. Zauważyła, że okna są powybijane i to wygląda dziwnie. Wycofała się i wezwała policję. Przyjechała też reszta wolontariuszy - opowiada Kaja, reprezentantka stowarzyszenia, wolontariuszka od pięciu lat.