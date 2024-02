Dwuletnie dzieci straszone i wyzywane, opiekunki zwolnione ze żłobka. Jest śledztwo prokuratury

Opiekunki zostały nagrane dyktafonem

Pierwszy z nich został zarejestrowany, gdy dziecko rano przyszło do placówki. "Czego ryczysz? Przestań płakać, zaraz cię wystawię na zimno" – takie słowa opiekunek zacytowała Monika Poszytek. Według dyrektorki kobiety miały też zwracać się do dzieci słowami: "co żeś zrobił debilu" oraz "nie życzę ci źle, ale dobrze by było, jakbyś zachorował".