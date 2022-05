Pożar balkonu w Legionowie. Płomienie dostały się do środka mieszkania, strażacy musieli wyważać drzwi

W jednym z bloków w Legionowie doszło do pożaru balkonu. Płomienie przedostały się również do środka mieszkania, powodując straty w jego wyposażeniu oraz duże zadymienie. Straż pożarna podaje, że nikt nie został poszkodowany.

Strażacy interweniowali we wtorek po południu w bloku przy ulicy Husarskiej w Legionowie. - Doszło do pożaru balkonu na pierwszym piętrze budynku. Pożar przedostał się również do mieszkania. Ogień objął cały balkon oraz zgromadzone na nim materiały, a także meble znajdujące się w środku mieszkania przy oknie balkonowym. Pożar spowodował duże zadymienie, które było widoczne z daleka - relacjonował Łukasz Szulborski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie.

Jak opisywał, do ugaszenia pożaru wykorzystano dwa prądy wody - jeden podawany z zewnątrz oraz drugi podawany przez strażaków, którzy w aparatach tlenowych weszli do mieszkania. By dostać się do środka musieli wcześniej wyważyć drzwi.