Miała prawie 1,5 promila alkoholu, opiekowała się kilkumiesięczną córką

Strażnicy miejscy pomogli seniorowi, który trzy tygodnie temu wyszedł z domu opieki i ślad po nim zaginął. Zaalarmowała ich przypadkowa kobieta. - Co robił przez trzy tygodnie, gdzie przebywał, co jadł, gdzie nocował - pozostanie jego tajemnicą. Całe szczęście, że teraz, gdy temperatura spadła, kobieta, która go zauważyła w Ursusie, zadzwoniła do straży miejskiej. Dzięki temu został odnaleziony. Taka wrażliwość na innych to przykład godny pochwały - mówi strażnik interweniujący w sprawie.