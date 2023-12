Papierosy bez akcyzy na targowisku w Legionowie

13 tysięcy sztuk papierosów

Funkcjonariusze zabezpieczyli wyroby tytoniowe, trafiły one do policyjnego depozytu. Mężczyzna został zatrzymany. Policjanci oszacują, ile Skarb Państwa mógłby stracić, gdyby nielegalne papierosy trafiły do sprzedaży. Złamanie przepisów ustawy karno – skarbowej zagrożone jest karą grzywny lub do 3 lat pozbawienia wolności.